Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира

Завершился финальный матч женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. Победу в игре со счётом 2:0 одержали американки.
Первый мяч в матче был забит на 61-й минуте. Автором результативного удара стала Меган Рапино, реализовавшая пенальти. На 69-й минуте американкам удалось закрепить своё преимущество благодаря голу Роуз Лавелль.
Таким образом, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом.
Финал стал первой игрой на турнире для команды США, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.
США — Нидерланды — 2:0
Голы: Рапино, 61 (пенальти), Лавелль, 69.
- 7 июля 2019
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:17
-
17:14
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:08
-
15:59
-
15:37
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:41
-
14:37