«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк. По голу на счету Вячеслава Кротова, Данилы Емельянова, Николая Гиоргобиани, Кэтэлина Карпа, Йонуца Неделчяру и Андрея Козлова.

«Уфа» (Россия) — «Ваккер» (Австрия) — 9:1 (3:1)

Голы у «Уфы»: Кротов (2), Бизяк (10, 37, 48), Емельянов (47), Гиоргобиани (51), Карп (52), Неделчяру (73), Козлов (80, с пенальти).

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).

В новом сезоне «Уфа» стартует выездным матчем с «Уралом», который состоится 13 июля.