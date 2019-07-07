Смородская: ещё не поздравляла Миранчуков — знаю, как празднуется выигрыш титула
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поздравила полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков с выигрышем Суперкубка России.
«Мы нашли Миранчуков, когда они заканчивали академию футбола и общеобразовательную школу. Антона отправляли в аренду, чтобы он набрался опыта, потому что брат не давал ему возможности попасть в состав. Сейчас видите, как удачно получилась работа. От всей души поздравляю моих любимых футболистов.
Вчерашний матч смотрела. Хорошо, даже неожиданно для такого времени сезона. Пока не связывалась с братьями лично. Я знаю, что такое выиграть титул и как это празднуется. Не до того им сейчас, попозже поздравлю", — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Смородская: хорошо, что Ерёменко не взяли в «Локо», это отыгранный футболист
- 7 июля 2019
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