Тарасов: ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.



«Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно.



На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты.



У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь», — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу Lokomotiv Geographic.

Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.