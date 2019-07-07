Тарасов: ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.
«Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно.
На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты.
У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь», — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу Lokomotiv Geographic.
Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
- 7 июля 2019
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