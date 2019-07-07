Тренер «СКА-Хабаровск»: проиграли «Шиннику» незаслуженно – вмешались другие силы

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:2).
«Команда обновилась на 80 процентов и тяжело с ходу сделать боеспособный коллектив, но у меня претензий к ребятам нет. Сегодня выложились по максимуму. Что-то не получилось, что-то получилось, но, к сожалению, проиграли. Я не считаю, что мы проиграли заслуженно – вмешались другие силы. Какие – называть не буду, пусть это будет на их совести.
Мы делали акцент на то, что «Шинник» хорошо играет в быстрые атаки. К сожалению, в эпизоде с пенальти и была быстрая атака. Но мы движемся вперёд. Из сегодняшней игры не хочется делать трагедию. Нужно немного терпения. Команда новая, сыгрывается, обязательно будет усиление, и, повторюсь, трагедии никакой нет», — приводит слова Поддубского официальный сайт клуба.
- 7 июля 2019
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