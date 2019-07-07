Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Факел» уступил «Торпедо», «Чайка» проиграла «Чертаново»

«Факел» уступил «Торпедо», «Чайка» проиграла «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» уступил московскому «Торпедо» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Обслуживал матч ростовский арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.

Единственный гол был забит на 81-й минуте. Автором гола стал нападающий торпедовцев Иван Сергеев.

Во 2-м туре «Факел» на выезде сыграет с «Чайкой», а «Торпедо» предстоит домашняя встреча с «Балтикой». Оба матча состоятся 13 июля.

Также завершился ещё один матч 1-го тура ФНЛ. «Чайка» из Песчанокопского проиграла московскому «Чертаново» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Единственный гол на 89-й минуте забил Егор Кондаков.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 1
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Сергеев – 81
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
0 : 1
Чертаново
Москва
0:1 – Кондаков – 89
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент