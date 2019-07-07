«Факел» уступил «Торпедо», «Чайка» проиграла «Чертаново»
В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» уступил московскому «Торпедо» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Обслуживал матч ростовский арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.
Единственный гол был забит на 81-й минуте. Автором гола стал нападающий торпедовцев Иван Сергеев.
Во 2-м туре «Факел» на выезде сыграет с «Чайкой», а «Торпедо» предстоит домашняя встреча с «Балтикой». Оба матча состоятся 13 июля.
Также завершился ещё один матч 1-го тура ФНЛ. «Чайка» из Песчанокопского проиграла московскому «Чертаново» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Единственный гол на 89-й минуте забил Егор Кондаков.
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 1
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Сергеев – 81
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