«Факел» уступил «Торпедо», «Чайка» проиграла «Чертаново»

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» уступил московскому «Торпедо» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Обслуживал матч ростовский арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.

Единственный гол был забит на 81-й минуте. Автором гола стал нападающий торпедовцев Иван Сергеев.

Во 2-м туре «Факел» на выезде сыграет с «Чайкой», а «Торпедо» предстоит домашняя встреча с «Балтикой». Оба матча состоятся 13 июля.

Также завершился ещё один матч 1-го тура ФНЛ. «Чайка» из Песчанокопского проиграла московскому «Чертаново» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Единственный гол на 89-й минуте забил Егор Кондаков.