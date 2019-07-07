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Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» женского ЧМ

Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» женского ЧМ
Футбол / Прочие турниры 0

Лучшим игроком женского чемпионата мира признана нападающая сборной США Меган Рапино.

Форвард также стала лучшим бомбардиром чемпионата мира. Рапино забила на турнире шесть голов. Столько же забили американка Алекс Морган и англичанка Эллен Уайт, но Рапино провела меньшее количество матчей на мундиале.

Ранее Рапино раскритиковала США, заявив, что страна была основана на идеалах и рабстве. Также она сообщила, что в случае победы на турнире не посетит Белый дом, так как испытывает личную неприязнь к президенту США Дональду Трампу.

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом.

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