Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» женского ЧМ

Лучшим игроком женского чемпионата мира признана нападающая сборной США Меган Рапино.

Форвард также стала лучшим бомбардиром чемпионата мира. Рапино забила на турнире шесть голов. Столько же забили американка Алекс Морган и англичанка Эллен Уайт, но Рапино провела меньшее количество матчей на мундиале.

Ранее Рапино раскритиковала США, заявив, что страна была основана на идеалах и рабстве. Также она сообщила, что в случае победы на турнире не посетит Белый дом, так как испытывает личную неприязнь к президенту США Дональду Трампу.

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом.