Хамес хочет перейти в «Атлетико»
Колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико», утверждает AS со ссылкой на телешоу «Gol Caracol».
По данным источника, футболист получил выгодное предложение от «Наполи», но предпочитает перебраться в «Атлетико», поэтому переговоры с итальянским клубом приостановлены. «Атлетико» ожидает оплаты за трансфер французского форварда Антуана Гризманна, чтобы заплатить за Родригеса.
Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн. Таким образом, в данный момент Родригесу придётся вернуться в расположение «Реала», с которым у него действует контракт до лета 2021 года.
Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну
- 7 июля 2019
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:17
Партнерский контент