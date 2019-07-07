Хамес хочет перейти в «Атлетико»

Колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико», утверждает AS со ссылкой на телешоу «Gol Caracol».

По данным источника, футболист получил выгодное предложение от «Наполи», но предпочитает перебраться в «Атлетико», поэтому переговоры с итальянским клубом приостановлены. «Атлетико» ожидает оплаты за трансфер французского форварда Антуана Гризманна, чтобы заплатить за Родригеса.

Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн. Таким образом, в данный момент Родригесу придётся вернуться в расположение «Реала», с которым у него действует контракт до лета 2021 года.