Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не прибыл сегодня, 7 июля, в расположение своего клуба для старта подготовки к сезону-2019/20, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летнего нападающего не оказалось в числе игроков, которые в воскресенье прибыли на клубную базу «матрасников».

Ранее Гризманн сообщил, что сменит клубную прописку этим летом. Позже «Атлетико» обвинил футболиста и «Барселону» в неуважении, так как те вели переговоры без оповещения мадридского клуба. Руководство «матрасников» сообщило, что оштрафует игрока, если тот не явится в расположение клуба к началу предсезонной подготовки. В ответ нападающий уведомил «Атлетико», что активирует пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн.