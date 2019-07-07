Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не прибыл сегодня, 7 июля, в расположение своего клуба для старта подготовки к сезону-2019/20, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, 28-летнего нападающего не оказалось в числе игроков, которые в воскресенье прибыли на клубную базу «матрасников».
Ранее Гризманн сообщил, что сменит клубную прописку этим летом. Позже «Атлетико» обвинил футболиста и «Барселону» в неуважении, так как те вели переговоры без оповещения мадридского клуба. Руководство «матрасников» сообщило, что оштрафует игрока, если тот не явится в расположение клуба к началу предсезонной подготовки. В ответ нападающий уведомил «Атлетико», что активирует пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн.
Гризманн сообщил «Атлетико», что выкупит свой контракт за € 120 млн
- 7 июля 2019
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