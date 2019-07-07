Игнашевич: задача «Торпедо» – побеждать в каждом матче

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура ФНЛ с воронежским «Факелом» (1:0).



«Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра и как следствие не результативная.



«Факел» достаточно глубоко оборонялся, даже когда поле ещё «держало», непросто было вскрыть их защиту, за счёт стандарта мы забили гол, и в концовке у наших ворот было достаточно опасно. Рад, что ребята справились с давлением, потому что когда соперник играет длинными передачами, сверхмотивирован, то хорошая команда должна держать удар.



Задача – побеждать в каждом матче. Цель – минимум закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач», — приводит слова Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

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