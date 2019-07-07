Игнашевич: задача «Торпедо» – побеждать в каждом матче

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура ФНЛ с воронежским «Факелом» (1:0).
«Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра и как следствие не результативная.
«Факел» достаточно глубоко оборонялся, даже когда поле ещё «держало», непросто было вскрыть их защиту, за счёт стандарта мы забили гол, и в концовке у наших ворот было достаточно опасно. Рад, что ребята справились с давлением, потому что когда соперник играет длинными передачами, сверхмотивирован, то хорошая команда должна держать удар.
Задача – побеждать в каждом матче. Цель – минимум закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач», — приводит слова Игнашевича официальный сайт «Торпедо».
- 7 июля 2019
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:29