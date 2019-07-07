Де Лигт 8 июля начнёт подготовку к сезону в составе «Аякса»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт завтра, 8 июля, начнёт подготовку к новому сезону, утверждает Sport.es.
По данным источника, «Ювентус», который хочет купить игрока, по-прежнему не может договориться с «Аяксом» относительно суммы трансфера. Игроки «Аякса» уже приступили к тренировкам, но некоторые из футболистов, которые участвовали в финальном раунде Лиги наций, получили несколько дополнительных дней отдыха.
Ранее сообщалось, что в «Аяксе» недовольны ходом переговоров с «Ювентусом». Боссы амстердамцев разгневаны тем, что итальянский клуб первым делом согласовал контракт с де Лигтом, а не договорился с ними. Требования голландцев остаются прежними – € 75 млн, в то время как «Ювентус» хочет заплатить € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонусов.
Бартомеу: давно знаю, где будет играть де Лигт
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