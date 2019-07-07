YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене

Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер 96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «Ганновера 96».

YouTube посчитал, что использование данной музыки является нарушением авторских прав.

Победу в матче одержал немецкий клуб со счётом 2:1. Матч прошёл в необычном формате, первый тайм длился 60 минут, второй — стандартные 45 минут.



Единственный гол у ростовчан на счету финского полузащитника Романа Ерёменко, который отличился во втором тайме при счёте 0:2.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



В новом сезоне ростовский клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.