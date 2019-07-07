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YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене

YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене
Футбол / РПЛ 0

Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер 96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «Ганновера 96».

YouTube посчитал, что использование данной музыки является нарушением авторских прав.

Победу в матче одержал немецкий клуб со счётом 2:1. Матч прошёл в необычном формате, первый тайм длился 60 минут, второй — стандартные 45 минут.

Единственный гол у ростовчан на счету финского полузащитника Романа Ерёменко, который отличился во втором тайме при счёте 0:2.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В новом сезоне ростовский клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.

«Ростов» проиграл «Ганноверу 96» в контрольном матче
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