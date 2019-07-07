Фабиньо: ван Дейк кричит «Вирджил!» при подачах. Значит, можно расходиться

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал, что был впечатлён игрой партнёра по команде Вирджила ван Дейка.
«Больше всего меня впечатлил ван Дейк. Я видел не много игр с его участием. И в этих играх я фокусировался на полузащите, я почти не наблюдал за ним. Но с момента, когда я начал предсезонную подготовку с клубом, я увидел насколько он превосходен. Никто не может переиграть его в воздухе. Я думаю, что за все 64 игры его ни разу не обыграли в дриблинге.
Он быстр. Забавно, что ему не нужно прилагать усилия, чтобы быстро бежать. Он делает это, как большой парень, легко отбирая мячи. Игра в воздухе выглядит смешно. Потому что когда идёт подача, мы просто слышим, как он кричит «Вирджил!». И ты можешь расходиться, кто бы ни был его соперником.
В матче с «Манчестер Юнайтед» он произвёл на меня впечатление. Потому что нам предстояло играть против Лукаку. Я подумал: «Эй, Лукаку твоих размеров, посмотрим, выдержит ли он». Боже мой. Каждая подача, это был «Вирджил!». Мы только слышали «Вирджил!» и уходили с его пути", — цитирует Фабиньо Sport Witness со ссылкой на Globo.
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