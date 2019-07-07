Все 9 стартовых матчей сезона в ФНЛ закончились победой гостей

В 1-м туре Футбольной национальной лиги состоялись девять матчей, и все они закончились победой гостей.

«Луч» уступил «Химкам» (2:5), «СКА-Хабаровск» — «Шиннику» (1:2), «Нижний Новгород» — «Томи» (0:2), «Текстильщик» — «Енисею» (0:1), «Мордовия» — «Нефтехимику» (0:1), «Авангард» — «Ротору» (0:3), «Факел» — «Торпедо» (0:1), «Чайка» — «Чертаново» (0:1) и «Балтика» — «Спартаку-2» (0:1).

Тур завершится 9 июля. «Армавир» на своём поле сыграет с «Краснодаром-2».

В данный момент по разнице забитых и пропущенных голов в турнирной таблице ФНЛ лидируют «Химки». Второе место занимает «Ротор», на третьем — «Томь».

В минувшем сезоне победителем ФНЛ стал «Тамбов». Второе место заняли «Сочи». Эти клубы вышли в РПЛ.