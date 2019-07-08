Медель совершил провокационный жест в адрес аргентинских фанатов

Полузащитник сборной Чили Гари Медель, удалённый за стычку с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси в матче за 3 место Кубка Америки (1:2), совершил провокационный жест в адрес аргентинских фанатов.

Уходя с поля, Медель вытащил из своего рта слюну или жвачку и метнул в сторону аргентинских болельщиков, которые оскорбляли его.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Луиса Фернандо Рестрепо.

Напомним, в концовке первого тайма у Месси произошёл конфликт с Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода. После матча Месси заявил, что арбитр должен был показать жёлтые карточки обоим игрокам.