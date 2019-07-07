Фанатки «Уфы» призвали любить близких и свою команду, а не «далёких Ди Каприо»

Женский сектор «Уфы» выступил в поддержку генерального директора своего клуба Шамиля Газизова, который ранее выразил мнение, что жители Уфы должны поддерживать только местную команду.

«Мы, «Женский Сектор» ФК „Уфа“, поддерживаем мнение нашего гендиректора, что каждый волен выбрать себе команду и сопереживать за неё, но болеть против клуба своего родного региона — это, как минимум, странно. По сути, ты желаешь поражения тем, кто живёт рядом с тобой. Чем вас так обидела Уфа, Башкирия?

Это то же самое, что когда родился свой ребёнок, мамаша ходит и всем говорит не о любви к нему, а о чувствах к симпатичному парню с обложки журнала, потому что уже много лет восхищалась им, то это дура, а не мамаша. Любите близких, любите своих детей, свою команду, тогда они ответят вам тем же, а далёкие Ди Каприо так и останутся картинками на ТВ-экране", — сказано в заявлении женского сектора «Уфы» на его странице в «вконтакте».