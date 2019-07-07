Гол Мареза помог Алжиру разгромить Гвинею в 1/8 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира разгромила команду Гвинеи со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня». Обслуживал матч арбитр Бернар Камиль (Сейшелы), которому ассистировали Эварист Менкуанде (Камерун) и Мохаммед Абдалла Ибрахим (Судан).

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Юсеф Белайли, которому ассистировал Багдад Бунеджа. На 57-й минуте алжирцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Рияда Мареза с передачи Исмаэля Беннасера. В концовке окончательный счёт установил Адам Уна. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Юсеф Аталь.

В четвертьфинале Алжир встретится с победителем пары Мали — Кот-д'Ивуар. Этот матч состоится завтра, 8 июля.