Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Мареза помог Алжиру разгромить Гвинею в 1/8 финала Кубка Африки

Гол Мареза помог Алжиру разгромить Гвинею в 1/8 финала Кубка Африки
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира разгромила команду Гвинеи со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня». Обслуживал матч арбитр Бернар Камиль (Сейшелы), которому ассистировали Эварист Менкуанде (Камерун) и Мохаммед Абдалла Ибрахим (Судан).

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Юсеф Белайли, которому ассистировал Багдад Бунеджа. На 57-й минуте алжирцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Рияда Мареза с передачи Исмаэля Беннасера. В концовке окончательный счёт установил Адам Уна. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Юсеф Аталь.

В четвертьфинале Алжир встретится с победителем пары Мали — Кот-д'Ивуар. Этот матч состоится завтра, 8 июля.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
07 июля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Алжир
3 : 0
Гвинея
1:0 – Белайли – 24, 2:0 – Марез – 57, 3:0 – Уна – 82
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент