Гол Мареза помог Алжиру разгромить Гвинею в 1/8 финала Кубка Африки
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира разгромила команду Гвинеи со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня». Обслуживал матч арбитр Бернар Камиль (Сейшелы), которому ассистировали Эварист Менкуанде (Камерун) и Мохаммед Абдалла Ибрахим (Судан).
Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Юсеф Белайли, которому ассистировал Багдад Бунеджа. На 57-й минуте алжирцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Рияда Мареза с передачи Исмаэля Беннасера. В концовке окончательный счёт установил Адам Уна. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Юсеф Аталь.
В четвертьфинале Алжир встретится с победителем пары Мали — Кот-д'Ивуар. Этот матч состоится завтра, 8 июля.
- 8 июля 2019
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:17
- 7 июля 2019
-
23:59
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
Партнерский контент