«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ
Полузащитник «Касима Антлерс» Хироки Абэ продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, трансфер 20-летнего хавбека обойдётся сине-гранатовым в € 1,1 млн. Японец уже попрощался со своим клубом. Контракт с «Барсой» футболист подпишет сроком на три года с возможностью продления сотрудничества ещё на два сезона. Вполне возможно, что футболист будет включён в состав первой команды каталонского клуба, которая отправится в предсезонный тур в Японию 20 июля.
В текущем сезоне Абэ принял участие в 25 играх на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. В составе сборной Японии футболист сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился.
«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Дани Алвеса
- 8 июля 2019
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:17
- 7 июля 2019
-
23:59
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
Партнерский контент