«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ

Полузащитник «Касима Антлерс» Хироки Абэ продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер 20-летнего хавбека обойдётся сине-гранатовым в € 1,1 млн. Японец уже попрощался со своим клубом. Контракт с «Барсой» футболист подпишет сроком на три года с возможностью продления сотрудничества ещё на два сезона. Вполне возможно, что футболист будет включён в состав первой команды каталонского клуба, которая отправится в предсезонный тур в Японию 20 июля.

В текущем сезоне Абэ принял участие в 25 играх на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. В составе сборной Японии футболист сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился.