«Вест Хэм» предложил € 50 млн за форварда «Сельты» Гомеса
Уругвайский нападающий «Сельты» Макси Гомес может перейти в «Вест Хэм Юнайтед», утверждает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб предложил «Сельте» € 50 млн, что соответствует сумме отступных в контракте форварда, но хочет платить в рассрочку. При этом форвард уже согласовал с лондонцами условия личного контракта. «Вест Хэм Юнайтед» собирается использовать для финансирования сделки средства от возможного трансфера Марко Арнаутовича в «Шанхай СИПГ».
На Гомеса также претендует «Валенсия», но испанский клуб готов заплатить в два раза меньше англичан и отдать трёх своих игроков.
В минувшем сезоне 22-летний Гомес принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
Источник: все в «Вест Хэме» хотят, чтобы клуб продал Арнаутовича
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