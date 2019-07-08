«Вест Хэм» предложил € 50 млн за форварда «Сельты» Гомеса

Уругвайский нападающий «Сельты» Макси Гомес может перейти в «Вест Хэм Юнайтед», утверждает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб предложил «Сельте» € 50 млн, что соответствует сумме отступных в контракте форварда, но хочет платить в рассрочку. При этом форвард уже согласовал с лондонцами условия личного контракта. «Вест Хэм Юнайтед» собирается использовать для финансирования сделки средства от возможного трансфера Марко Арнаутовича в «Шанхай СИПГ».

На Гомеса также претендует «Валенсия», но испанский клуб готов заплатить в два раза меньше англичан и отдать трёх своих игроков.

В минувшем сезоне 22-летний Гомес принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.