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Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки

Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

Завершился финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана». Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира.

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте. После подачи с фланга от Габриэла Жезуса ворота перуанцев распечатал Эвертон. На 44-й минуте Хосе Паоло Герреро счёт сравнял, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой Тьяго Силвой. Однако ещё до перерыва Жезус вывел бразильцев вперёд.

После перерыва Жезус снова оказался в центре внимания. На 70-й минуте он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако воспользоваться численным преимуществом перуанцы не смогли. Более того, на 88-й минуте Ришарлисон, реализовав пенальти, поставил точку в игре.

Кубок Америки. Финал
07 июля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
3 : 1
Перу
1:0 – Эвертон – 15, 1:1 – Герреро – 44 (пен), 2:1 – Жезус – 45+3, 3:1 – Ришарлисон – 90 (пен)
Удаления: Жезус, 70 – нет
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