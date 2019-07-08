Дани Алвес — первый футболист в истории с 40 командными трофеями

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев.
В финале Кубка Америки сборная Бразилии с Алвесом в составе обыграла Перу со счётом 3:1. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана».
Таким образом, бразилец завоевал 40-й командный трофей в карьере. Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании – 6 раз, 2 — Франции, Италии – 1), 7 раз национальные Кубки (Испании – 5, Франции — 1, Италии – 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция), дважды — Кубок Нордесте (Бразилия), трижды брал Лигу чемпионов (все – с «Барселоной»), дважды — Кубок УЕФА (оба – с «Севильей»), четыре — Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов.
В составе сборной Бразилии 36-летний Алвес дважды выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.
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