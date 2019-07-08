Д. Алвес: Тите заслужил титул

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес, признанный лучшим игроком Кубка Америки — 2019, поделился эмоциями от победы в турнире. В финальном матче пентакампеоны выиграли у национальной команды Перу со счётом 3:1 на знаменитом стадионе «Маракана».
«Воссоединение с „Мараканой“ всегда особенное. Это наш дом, мы были полны решимости играть здесь, но должны были идти шаг за шагом. Я хочу поблагодарить фанатов. Это нечто особенное, когда мы что-то делаем вместе. В этот день мы просто хотели, чтобы они могли наслаждаться и праздновать титул. Могли сделать отличный подарок, и я верю, что нам это удалось.
Поздравляю наш штаб. Они много работают, достойны и очень заслуживают всего этого. Капитан нашей лодки – Тите, а не я. Он не игрок», – приводит слова Алвеса ESPN.
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