Тите стал первым тренером, выигравшим Кубок Америки, Либертадорес и Судамерикана

Главный тренер сборной Бразилии Тите установил уникальное достижение. Он стал первым в мире специалистом, который сумел выиграть Кубок Америки, Кубок Либертадорес и Кубок Судамерикана.
Кубок Судамерикана 58-летний специалист выиграл с бразильским клубом «Интернасьонал» из Порту-Алегри в 2008 году, а Кубок Либертадорес – со знаменитым «Коринтиансом» в 2012 году.
Кубок Судамерикана — международное соревнование по футболу для клубов стран, входящих в КОНМЕБОЛ. В 2005-2008 годах в турнире также участвовали представители КОНКАКАФ. Второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Победитель кубка участвует в аналоге «суперкубка» Южной Америки — Рекопе. С 2010 года победитель турнира получает путёвку в ближайший Кубок Либертадорес.
Кубок Либертадорес — футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки.
В финале Кубка Америки — 2019 сборная Бразилии обыграла Перу со счётом 3:1 и в девятый раз стала чемпионом турнира.
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