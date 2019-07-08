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Главный тренер сборной Перу Гарека может возглавить Аргентину

Главный тренер сборной Перу Гарека может возглавить Аргентину
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинский наставник сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал слух о его возможном назначении на пост главного тренера национальной команды Аргентины.

«Я люблю свою страну, но у меня есть обязательства перед Перу до 2021 года. Я выполняю свои контракты. Если получим право на участие в чемпионате мира, то соглашение будет продлено», — приводит слова Гареки TNT Sports.

Перуанцы на Кубке Америки — 2019 стали обладателями серебряных медалей, уступив в финале сборной Бразилии со счётом 1:3. У победителей отличились нападающий Эвертон, признанный лучшим игроком встречи, а также Габриэл Жезус и Ришарлисон. У перуанцев гол забил форвард Хосе Паоло Герреро, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой в бразильской штрафной в концовке первого тайма.

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