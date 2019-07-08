Б. Фернандеш верит, что летом станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш ожидает, что летом его переход в «Манчестер Юнайтед» всё-таки произойдёт.
Ранее «Манчестер Юнайтед» не удалось договориться по трансферу Фернандеша, так как «Спортинг» запросил за него € 70 млн. Эта сумма показалась английскому клубу завышенной. Также на хавбека претендуют «Атлетико» и «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает Mirror, сам футболист очень хочет перейти в стан команды Уле-Гуннара Сульшера и верит, что клубы договорятся о трансфере. Фернандеш уже согласовал личный контракт с зарплатой в £ 100 тыс. в неделю (около € 111 тыс.) и отправил своего агента в Англию, чтобы уладить детали сделки.
Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Контракт игрока со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
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