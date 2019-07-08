Ройс открыл бутылку в Bottle Cap Challenge, держа во рту соску

Форвард сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс принял участие в популярном флешмобе #bottlecapchallenge и выложил видео на свою страницу в социальной сети «Твиттер».
Для участия в челлендже 30-летний немецкий футболист выбрал бутылку для детского питания, которую он открыл ударом ноги с разворота, при этом держа во рту соску. Игрок выложил видео в своём «твиттере» и поблагодарив бывшего одноклубника Марка Бартра за вызов.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Марко Ройса.
Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе со «шмелями» Ройс становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2016/17 и дважды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014). За национальную команду Германии Ройс играет с 2011 года.
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