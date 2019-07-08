Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»
Экс-футболист английского «Ливерпуля», а ныне наставник шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл», сообщает Mirror.
По информации источника, президент «сорок» Майк Эшли был лично заинтересован в приглашении 39-летнего специалиста.
Напомним, 59-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул «Ньюкасл» по истечении срока контракта и возглавил китайский «Далянь Ифан» с окладом около € 13,4 млн в год.
Ранее сообщалось, что Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» после ухода наставника клуба Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского «Челси».
Джеррард работает в «Рейнджерс» с лета 2018 года. В сезоне-2018/19 он привёл команду к третьему месту в чемпионате Шотландии.
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда
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