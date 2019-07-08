Болельщики «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче за Суперкубок

Болельщики «Локомотива» после прошедшего матча за Суперкубок с «Зенитом» (3:2) рассказали, почему первые 35 минут встречи молчали.



«В недавнем ответе на наше открытое письмо генеральный директор ФК «Локомотив» В.А.Кикнадзе задался вопросом, кто конкретно выступает от лица болельщиков и насколько мы имеем на это право. Первые 35 минут матча мы провели без организованной поддержки, чтобы показать, что активные болельщики — это не 5-10 анонимных человек, а каждый из нас — посетителей «Локомотива» и других стадионов страны ради поддержки клуба. Большая часть первого тайма прошла в тишине для контраста, но мы не хотели бы прибегать к таким методам вновь.



При этом уверены, мы смогли показать всем, насколько важны активные болельщики для нашей команды. Игроки и руководство «Локомотива» говорят в интервью о том, насколько мощной была и как сильно вдохновила их возобновившаяся поддержка, о мурашках от первого заряда. Мы не стали выдвигать никаких ультиматумов или условий до игры. Мы не делали объявлений в интернете. Мы хотели и хотим не протеста и очередной «войны» с руководством. Мы хотим диалога.



Поэтому мы хотим пообщаться и на открытой встрече 9 июля, и в виде встречи с представителями фанатских групп, где смогли бы подробно обсудить все вопросы, включающие работу по абонементной программе, ситуацию на финале Кубка в Самаре, недоразумение по данным о встрече 27 марта и другие. P.S. Появившаяся в прессе информация о 35-минутном молчании из-за повышения цен на 35% некорректна», — говорится в телеграм-канале болельщиков «Локомотива».

Кикнадзе ответил на критику фанатов «Локомотива»