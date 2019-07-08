Начальник «Енисея» назвал задачу команды на сезон

Начальник «Енисея» Александр Алексеев поделился впечатлениями от выездного матча 1-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (1:0).



«Была очень тяжёлая и равная игра, правда, по моментам мы превосходили соперника. Очень тяжёлое поле, но за счёт морально-волевых качеств вырвали победу в добавленное время. Была равная игра, повторюсь. Соперник не удивил, мы его просматривали, разбирали, очень сильно его уважали. Понимаем, что у нас всего один контрольный матч был в межсезонье и форму придётся набирать через календарные игры.



Какие задачи на сезон? Попасть в четвёрку. Я хотел бы добавить от себя. В нашем штабе работает Виктор Владимирович Тренев, он выполняет большой объём работы по статистике, по анализу соперников, помогает в тренировочном процессе. Он по праву входит в наш тренерский штаб, а не просто номинально числится главным тренером», – цитирует Алексеева официальный сайт ФНЛ.

«Енисей» обыграл «Текстильщик» в матче 1-го тура ФНЛ