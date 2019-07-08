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Экс-игрок «Спартака» Моцарт: есть ощущение, что ещё вернусь в Россию

Экс-игрок «Спартака» Моцарт: есть ощущение, что ещё вернусь в Россию
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт рассказал о реакции на завоевание красно-белыми титула чемпионов России в 2017 году, а также предположил, что может ещё вернуться в Россию.

«С какими чувствами узнал, что «Спартак» всё-таки выиграл чемпионат России в 2017-м? Я увидел новость в интернете. Потом посмотрел видео, как фанаты захватили поле на стадионе. Сразу захотелось быть тренером «Спартака» в этот момент. Вообще, внутри меня есть ощущение, что я ещё вернусь в Россию. Может быть, в качестве тренера. Кто знает, возможно «Спартака», — сказал Моцарт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Моцарт защищал цвета «Спартака» с 2005 по 2009 год. В составе красно-белых бразильский хавбек трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

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