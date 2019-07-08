Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети поздравил женскую национальную команду с победой на прошедшем чемпионате мира. Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0.
«Поздравляю женскую сборную США с победой на чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка вами гордится!» — написал Трамп в «Твиттере».
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.
Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира
- 8 июля 2019
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