Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети поздравил женскую национальную команду с победой на прошедшем чемпионате мира. Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0.



«Поздравляю женскую сборную США с победой на чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка вами гордится!» — написал Трамп в «Твиттере».

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.