Макрон заявил о намерении бороться с гомофобией и расизмом в футболе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что гомофобии и расизму не должно быть места на футбольных стадионах, а также заявил о намерении бороться с дискриминацией в этом виде спорта.
«Мы не смиримся с гомофобией и расизмом под предлогом, что это происходит на футбольных стадионах. Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует Макрона France Football со ссылкой на France Info.
Ранее аналогичное мнение высказал соотечественник Макрона нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
- 8 июля 2019
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