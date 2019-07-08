Макрон заявил о намерении бороться с гомофобией и расизмом в футболе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что гомофобии и расизму не должно быть места на футбольных стадионах, а также заявил о намерении бороться с дискриминацией в этом виде спорта.



«Мы не смиримся с гомофобией и расизмом под предлогом, что это происходит на футбольных стадионах. Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует Макрона France Football со ссылкой на France Info.



Ранее аналогичное мнение высказал соотечественник Макрона нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Гризманн: гомофобия — это не мнение, а преступление