«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов

«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов. На данный момент продано 11 650 сезонных билетов.

«Никогда ранее до этого числа мы с вами не добирались. Абонементы по-прежнему в свободной продаже в кассах стадиона. Забирай, пока твоё место не выкупил кто-то ещё», — говорится в официальном «твиттере» краснодарской команды.

Сезон-2019/20 в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт выездным матчем с «Ахматом». В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал третьим в турнирной таблице чемпионата России, благодаря чему завоевал право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».