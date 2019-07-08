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Дани Алвес: не согласен со словами Месси, что всё было подстроено под нас

Дани Алвес: не согласен со словами Месси, что всё было подстроено под нас
Футбол / Южная Америка 0

Защитник и капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который выразил мнение, что всё было подстроено для успеха бразильцев на Кубке Америки – 2019.

«Я не согласен со словами Месси, мы усердно трудились, чтобы стать чемпионами. Я могу понять, что он расстроен, но не могу согласиться с тем, что всё было подстроено, потому что мы серьёзно попотели ради этого успеха», — приводит слова Алвеса Goal.com.

Сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки. В решающем матче, который состоялся накануне, 7 июля, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, национальная команда со счётом 3:1 обыграла Перу. В полуфинале бразильцы оказались сильнее Аргентины, а сборная Перу разгромила Чили.

Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом
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