Дани Алвес: не согласен со словами Месси, что всё было подстроено под нас
Защитник и капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который выразил мнение, что всё было подстроено для успеха бразильцев на Кубке Америки – 2019.
«Я не согласен со словами Месси, мы усердно трудились, чтобы стать чемпионами. Я могу понять, что он расстроен, но не могу согласиться с тем, что всё было подстроено, потому что мы серьёзно попотели ради этого успеха», — приводит слова Алвеса Goal.com.
Сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки. В решающем матче, который состоялся накануне, 7 июля, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, национальная команда со счётом 3:1 обыграла Перу. В полуфинале бразильцы оказались сильнее Аргентины, а сборная Перу разгромила Чили.
Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом
- 8 июля 2019
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