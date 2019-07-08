«Барселона» презентовала гостевую форму на сезон-2019/20 в стиле ретро

«Барселона» официально представила выездную форму на предстоящий сезон. Гостевой комплект выполнен в стиле экипировки образца 1979 года, в знак уважения к академии «Ла Масия», которая была основана 40 лет назад.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» испанского клуба.

Ранее каталонский клуб опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классических для клуба синем и гранатовом цветах. На футболке вместо классических сине-гранатовых полос присутствуют квадраты.

«Барселона» расположилась на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19.