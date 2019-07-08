Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.



В команде все позиции на поле занял сам швед. 37-летний футболист также сопроводил пост следующей подписью: «Моя команда всех времён. Осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан».

Ибрагимович защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборную Швеции он вызывался с 2001 по 2016 год.



В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счёт 13 голов, 4 из которых забил с пенальти.