Трампа оскорбили в прямом эфире после финала женского чемпионата мира
После финала женского чемпионата мира, который проходил во Франции, телеканал Fox News организовал прямое включение из спортбара в Лионе в честь победы женской сборной США. Эфир закончился оскорбительной кричалкой болельщиков «F… Trump» в адрес президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
Видео доступно на «Чемпионате».
Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира
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