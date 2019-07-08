«Тамбов» представил новый клубный логотип
«Тамбов» в преддверии дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге в социальной сети представил свой новый логотип.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» тамбовского клуба.
На новой эмблеме нарисован красно-синий щиток в золотом обрамлении, на котором изображены футбольный мяч и волк.
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.
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