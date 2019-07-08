УЕФА опроверг слухи о приглашении Аргентины выступить в Лиге наций

Представители УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций.



«Сообщения о том, что Аргентине пригласили участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и предложили стать членом организации, не соответствуют действительности. Мы никогда не вступали в переговоры по данному вопросу.



Тем не менее в знак дружбы УЕФА, конечно, пригласит сборную Аргентину посмотреть матчи любого соревнования под эгидой организации как специальных гостей», — приводится заявление УЕФА в «твиттере» Squawka News.



Ранее сообщалось, что Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций после того, как нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.



УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций после слов Месси про КОНМЕБОЛ