Райола: «Ювентус»? С де Лигтом уже всё согласовано, теперь шаг за «Аяксом»

Агент Мино Райола, представляющий интересы защитника «Аякса» Матейса де Лигта, поделился подробностями переговоров о переходе футболиста в туринский «Ювентус».



«С Матейсом уже всё согласовано, и теперь шаг за «Аяксом», который должен решить, что делать в данной ситуации. Мы не собираемся доводить дело до суда. Я посоветовал это Матейсу, потому что подобные разборки не в его стиле», — цитирует Райолу De Telegraaf.



Ранее сообщалось, что в «Аяксе» недовольны ходом переговоров с «Ювентусом». Боссы амстердамцев разгневаны тем, что итальянский клуб первым делом согласовал контракт с де Лигтом, а не договорился с ними. Требования голландцев остаются прежними – € 75 млн, в то время как «Ювентус» хочет заплатить € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонусов.

Де Лигт 8 июля начнёт подготовку к сезону в составе «Аякса»