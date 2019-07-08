Вратарь «Бетиса», за которого «Рома» заплатит € 30 млн, прибыл в Рим
Вратарь «Бетиса» Пау Лопес прибыл в Рим для того, чтобы завершить трансфер в «Рому». По данным СМИ, ранее итальянский клуб согласился заплатить за 24-летнего футболиста € 30 млн.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» римского клуба.
Лопес является воспитанником академии «Эспаньола». Свой дебютный матч за резервную команду «Эспаньола» он сыграл в сезоне-2013/14 в Сегунде. В июне 2014 года Пау подписал четырёхлетний контракт с «Эспаньолом» и был переведён в основной состав. За «Бетис» голкипер выступал с 2018 года. Привлекался в молодёжную и основную сборные Испании.
«Рома» по итогам прошлого сезона заняла в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место и выступит в Лиге Европы.
- 8 июля 2019
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