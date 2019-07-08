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Попеску: к Хаджи есть интерес от «Барселоны», но этот вариант нас не интересует

Попеску: к Хаджи есть интерес от «Барселоны», но этот вариант нас не интересует
Футбол / РПЛ 0

Президент «Вииторула» Георге Попеску сообщил, что полузащитник команды Янис Хаджи находится в сфере интересов «Барселоны», но румынский клуб не заинтересован в этом варианте, так как испанцы хотят сразу же отдать хавбека в аренду.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» предложил за 20-летнего игрока € 12 млн. Руководство красно-белых ожидает ответа от коллег из «Вииторула», который рассчитывает получить до 10 июля.

«Сейчас Янис в отпуске. Он рассматривает варианты и выберет лучший, когда нужно. Я встречался с официальными лицами клубов, которые делали предложения по Хаджи. Есть интерес от «Спартака» и «Барселоны», мы провели переговоры. Вариант с каталонцами нас не интересует, потому что они хотят отправить Яниса в аренду», — цитирует Попеску ProX.

Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.

«Спартак» предложил € 12 млн за сына Хаджи
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