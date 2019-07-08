Мэр Казани прокомментировал подачу заявки на проведение Суперкубка УЕФА

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал подачу заявки на проведение в столице Татарстана матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Ранее Российский футбольный союз сообщил, что бюро РФС поддержало идею выдвижения Казани в качестве кандидата на право принять Суперкубок УЕФА. Необходимые для заявки документы администрация РФС направит в УЕФА.

«Впервые мы замахнулись, скажем так, в масштабах страны. Такая же серьёзная кампания, как и на Универсиаду и чемпионат мира ФИНА. Конкуренция огромная, но мы всё же поборемся», – цитирует Метшина «Бизнес online».



Окончательный список стран-кандидатов назовут завтра, 9 июля, но известно, что в конкурсе участвуют Беларусь, Северная Ирландия, Албания и Финляндия. Последние матчи Суперкубка проходили в Чехии, Уэльсе, Грузии, Норвегии, Македонии и Эстонии. В этом и следующем годах турнир состоится в Турции и Португалии.