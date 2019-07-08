Инфантино освистали на финале женского ЧМ, фанаты скандировали «Равная оплата»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не получил тёплого приёма на финале женского чемпионата мира, в котором сборная США победила Нидерланды со счётом 2:0.
После того как глава организации вышел на поле, болельщики начали свистеть и скандировать «Равная оплата», выступая против разрыва в окладах в женском и мужском футболе.
Нападающая сборной США Меган Рапино, получившая «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» по итогам турнира, на послематчевой пресс-конференции прокомментировала акцию фанатов против Инфантино следующим образом: «Немного позора на публике никогда никому не вредило, не так ли?»
Видео доступно в «твиттере» SBS News.
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
- 8 июля 2019
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