«Чайка» и «Факел» поменялись кругами, 13 июля матч состоится в Воронеже

Рассмотрев обращения клубов, а также руководствуясь п. 5.5 ст. 5 регламента соревнований, администрация ФНЛ приняла решение о внесении изменений в календарь. Изменения в очередности игр коснулись пяти клубов. Они поменялись домашними и гостевыми матчами.
Во 2-м туре (13 июля) «Факел» на своем поле сыграет с «Чайкой». Ответный матч состоится 29 октября (20-й тур), когда уже «Чайка» примет «Факел».
Изменения очередности игр коснулись и матчей в 9-го и 27-го туров. В 9-м туре (18 августа) «Торпедо» у себя дома сыграет с «Текстильщиком», а гостевой поединок 27-го тура с ивановской командой у москвичей пройдет 15 марта будущего года.
Поменялись торпедовцы кругами и с «Краснодаром-2». В 13-м туре (14 сентября) московская команда примет «Краснодар-2». В гости к краснодарцам «Торпедо» отправится в 31-м туре 8 апреля следующего года, сообщает пресс-служба ФНЛ.
- 8 июля 2019
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