Фелиш: я в «Атлетико», чтобы делать историю

Португальский нападающий Жоау Фелиш, который сегодня, 8 июля, был презентован в качестве новичка мадридского «Атлетико», поделился своими впечатлениями от перехода в испанский клуб.
«Я очень рад быть частью этого проекта и истории клуба. Все партнёры по команде очень хорошо меня приняли, и я здесь, чтобы помочь клубу всем, чем могу. Я здесь, чтобы делать историю», — цитирует Фелиша официальный сайт «Атлетико».
Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
Фотографии доступны в «твиттере» «Атлетико».
- 8 июля 2019
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