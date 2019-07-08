«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про английскую Премьер-лигу

«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента займутся авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».



Проект «Футбольный Альбион» выйдет за рамки просто аналитической программы. Помимо забитых мячей, свежей аналитики и подробного обзора ключевых игр зрители увидят главные события вокруг матчей и примут активное участие в создании свежих выпусков. Начиная с нового сезона ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер будут представлять обзор тура, отмечая всё самое интересное, что случилось в английской Премьер-лиге за выходные.



В межсезонье ведущие «Футбольного Альбиона» расскажут об открытиях, взлётах и провалах прошедшего чемпионата, будут следить за главными трансферами, на фоне остросюжетного противостояния Клоппа и Гвардиолы вспомнят лучшие концовки сезонов АПЛ в истории.



Первый выпуск программы уже доступен на новом канале «PRO английский футбол» в YouTube. В нём топ-10 переломных событий, которые могли пройти мимо вашего внимания, но напрямую повлияли на ход сезона.

Все матчи aнглийской Премьер-лиги — на Okko Спорт. Специальные условия до 31 июля.