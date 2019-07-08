Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Официально предсезонная подготовка сине-гранатовых начинается через неделю, 15 июля, а днём ранее футболисты должны будут прибыть на базу клуба, чтобы пройти медицинские тесты. Дембеле в свою очередь вернулся уже сейчас и попросил руководство каталонцев выделить ему тренера, который будет заниматься с ним вплоть до прибытия партнёров по команде.
Ранее у Дембеле возникали проблемы с дисциплиной. Сообщалось, что француз несколько раз опоздал на командные собрания, в связи с чем боссы «Барселоны» поставили ему ультиматум и пригрозили продать в другой клуб, если его поведение не исправится.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Контракт 22-летнего француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
- 8 июля 2019
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