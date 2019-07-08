11-летний воспитанник «Чертаново» открыл бутылку рабоной
Воспитанник «Чертаново» Иван Журавлёв принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge, в котором задача – открыть бутылку необычным образом.
11-летний футболист открыл бутылку рабоной – ударом, который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног.
Видеоролик можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее в челлендже Bottle Cap Challenge приняли участие несколько известных футболистов, среди которых полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс и другие.
«Чертаново» в минувшем сезоне заняло пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 61 очко в 38 турах и отстав от зоны стыковых матчей лишь на одно очко.
Ройс открыл бутылку в Bottle Cap Challenge, держа во рту соску
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