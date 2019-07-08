Фарфоровый завод изготовил фигурки Кокорина и Мамаева

Сысертский фарфоровый завод изготовил фигурки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Это фарфор Сысерти, полностью ручная работа от отливки до росписи. Мы даже татуировки Мамаева повторили. Их трудно разобрать, но мы старались. Все завитки выведены вручную», — рассказали РИА «Новости» продавцы.

Стоимость фигурок футболистов составляет 2990 рублей каждая. Также изготовлены фигурки футболистов национальных сборных, которые играли в Екатеринбурге на чемпионата мира—2018. Они стоят дешевле — по 1990 рублей за штуку.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.